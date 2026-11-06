menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Guardian Hadirkan Toko Grab-and-Go di JPM Dukuh Atas

Guardian Hadirkan Toko Grab-and-Go di JPM Dukuh Atas

Guardian Hadirkan Toko Grab-and-Go di JPM Dukuh Atas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Guardian Indonesia membuka toko grab-and-go di kawasan transportasi terpadu Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas, Jakarta. Foto dok Guardian

jpnn.com, JAKARTA - Guardian Indonesia membuka toko grab-and-go pertamanya di kawasan transportasi terpadu Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas, Jakarta.

Bhavin Patel, Managing Director Health & Beauty, Guardian Indonesia mengatakan format toko baru ini mencerminkan komitmen Guardian dalam menghadirkan inovasi ritel yang lebih relevan dengan gaya hidup masyarakat modern, dengan menghadirkan solusi kesehatan, kecantikan dan personal care yang lebih dekat dengan aktivitas sehari-hari pelanggan.

Dukuh Atas menjadi lokasi strategis bagi Guardian untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat urban.

Baca Juga:

Melalui format toko yang lebih ringkas dan efisien, Guardian memudahkan para komuter untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, kecantikan, dan perawatan diri di tengah mobilitas yang semakin dinamis.

Guardian Indonesia ingin menjadikan kebutuhan kesehatan dan kecantikan lebih mudah diakses, sejalan dengan perubahan pola mobilitas dan gaya hidup konsumen urban.

Bhavin Patel menuturkan kehadiran toko ini merupakan wujud inovasi Guardian untuk semakin dekat dengan pelanggan dan menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Baca Juga:

"Peresmian toko grab-and-go pertama Guardian ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus berinovasi dan hadir lebih dekat dengan pelanggan. Seiring perubahan gaya hidup masyarakat urban, kami percaya pengalaman berbelanja juga perlu terus beradaptasi," ujar Bhavin.

"Kami memahami masyarakat saat ini membutuhkan akses yang cepat, mudah, dan praktis terhadap produk kesehatan, kecantikan, dan personal care. Melalui kehadiran toko ini, kami ingin memastikan pelanggan dapat memenuhi kebutuhan wellness mereka kapan pun dan di mana pun mereka berada," imbuhnya.

Guardian Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan akses kesehatan dan kecantikan yang lebih dekat bagi masyarakat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co