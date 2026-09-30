Guardian Run 2026, Siap-siap Bawa Goodie Bag Senilai Rp2 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Guardian Indonesia bakal menggelar Guardian Run 2026 pada 15 November 2026 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Memasuki tahun keempat sejak pertama kali digelar pada 2023, Guardian Run terus berkembang menjadi sebuah platform yang menghubungkan Guardian dengan masyarakat Indonesia melalui pengalaman wellness yang lebih luas.

Tak hanya melalui produk kesehatan dan kecantikan, tetapi juga melalui aktivitas yang mendorong masyarakat untuk bergerak, berkumpul, dan menikmati perjalanan hidup yang lebih sehat.

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Setelah mencatatkan 8.500 peserta pada Guardian Run 2025, tahun ini Guardian menargetkan 10.000 peserta untuk berpartisipasi dalam Guardian Run 2026.

Guardian Run 2026 menghadirkan kategori 5K dan 10K, yang dapat diikuti secara offline maupun virtual, memberikan kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk menjadi bagian dari perjalanan wellness bersama Guardian.

Managing Director Health & Beauty Guardian Indonesia Bhavin Patel mengatakan Guardian Run merupakan salah satu bentuk nyata komitmen Guardian untuk terus hadir dalam perjalanan wellness pelanggan.

"Guardian Run telah berkembang menjadi lebih dari sekadar ajang lari. Bagi Guardian, inilah bagian penting dari wellness journey—mendorong masyarakat untuk bergerak dan menjaga kesehatan, sekaligus menikmati pengalaman yang menyenangkan bersama orang-orang di sekitar mereka,” ujar Bhavin.

"Kami sangat antusias untuk kembali menghadirkan Guardian Run tahun ini dengan target 10.000 peserta. Pertumbuhan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap antusiasme masyarakat sekaligus komitmen kami untuk terus menciptakan pengalaman yang relevan, inklusif, dan bermakna bagi pelanggan setia Guardian maupun masyarakat Indonesia," imbuhnya.