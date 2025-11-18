Gubernur Luthfi Sebut 424 Warga Korban Bencana Longsor Banjarnegara Bakal Direlokasi
jpnn.com - SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan pemerintah akan melakukan relokasi 424 warga korban bencana longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, dari tempat pengungsian ke hunian sementara.
“Banjarnegara disiapkan dua hektare untuk hunian sementara. Ini kami koordinasikan dengan bupatinya,” kata Luthfi seusai Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang Selasa (18/11).
Menurut Luthfi, jumlah pengungsi yang akan direlokasi mencapai 424 jiwa. Dia menyatakan bahwa relokasi harus dilakukan secepat mungkin agar warga tidak berlama-lama tinggal di tempat pengungsian.
“Hunian sementara ini sesegera mungkin. Jangan sampai mereka berada di pengungsian terlalu lama. Hunian tetap akan kami pikirkan setelahnya,” ungkap Luthfi.
Selain di Banjarnegara, relokasi juga disiapkan untuk korban bencana longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.
“Untuk Majenang kami siapkan relokasi, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Fokus kami hunian sementara dahulu,” katanya.
Menurut Luthfi, langkah relokasi ini merupakan bagian dari penanganan pascabencana yang harus terencana dan cepat.
Dia memastikan provinsi, kabupaten/kota, hingga BNPB bergerak bersama.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyebut 424 warga korban bencana longsor Banjarnegara bakal direlokasi dari tempat pengungsian ke hunian sementara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wagub Taj Yasin: Bus Trans Jateng Bakal Integrasikan dengan Moda Transportasi Lain
- Puncak Musim Hujan Diperkirakan Sampai Desember, Ahmad Luthfi Minta Bupati/Wali Kota Bersiaga Penuh
- Longsor Banjarnegara: 26 Warga Masih Hilang, 937 Orang Terpaksa Mengungsi
- Gubernur Ahmad Luthfi Minta Perbanyak Gelar Forum Bisnis untuk Mendongkrak Investasi
- Wagub Jateng Taj Yasin Dukung Usulan Ijazah MDT Masuk Poin Kelulusan Sekolah
- Tinjau Longsor Situkung Banjarnegara, Gubernur Ahmad Luthfi: Hunian Sementara Siap Dalam 3 Hari