Gubernur Aceh Muzakir Manaf Minta Percepatan Penyediaan Hunian untuk Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem hadir dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan disiarkan melalui YouTube, Selasa (30/12).

Mualem berharap rapat menjadi momentum strategis menyelaraskan kebijakan untuk memulihkan wilayah pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

"Menjadi momentum strategis dalam menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat sinergi antara DPR RI, kementerian, dan juga lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah agar pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran dan berkeadilan," kata Muzakir Manaf.

Baca Juga: Menkomdigi Salurkan 118 Tangki Air Bersih untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

Selain itu, Mualem ingin rapat menghasilkan kebijakan strategis untuk mempercepat pemulihan wilayah pascabencana.

"Terutama percepatan pemulihan infrastruktur, percepatan penyediaan hunian sementara, hunian tetap bagi masyarakat terdampak, penguatan perlindungan sosial, serta kejelasan skema pendanaan dan pembagian peran antar pihak secara terintegrasi," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI.

Rapat juga dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem hingga kepala daerah di Tanah Rencong.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa tampak hadir pula dalam rapat tersebut.