menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Gubernur Aceh Terima Komandan KRI Teluk Gilimanuk-531 yang Membawa Bantuan Bagi Warga Terdampak Bencana

Gubernur Aceh Terima Komandan KRI Teluk Gilimanuk-531 yang Membawa Bantuan Bagi Warga Terdampak Bencana

Gubernur Aceh Terima Komandan KRI Teluk Gilimanuk-531 yang Membawa Bantuan Bagi Warga Terdampak Bencana
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (tengah) menerima Komandan KRI Teluk Gilimanuk (TGK) – 531 yang melaksanakan debarkasi bantuan kemanusiaan di Dermaga Umum Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (5/12). Foto: Dispenal

jpnn.com, JAKARTA - TNI AL terus mengerahkan unsurnya untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan aman dan tepat sasaran kepada warga terdampak bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, dan sekitarnya.

Kali ini, KRI Teluk Gilimanuk (TGK) – 531 melaksanakan debarkasi bantuan kemanusiaan di Dermaga Umum Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (5/12).

Gubernur Aceh Terima Komandan KRI Teluk Gilimanuk-531 yang Membawa Bantuan Bagi Warga Terdampak Bencana

Baca Juga:

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (tengah) menerima Komandan KRI Teluk Gilimanuk (TGK) – 531 saat debarkasi bantuan kemanusiaan di Dermaga Umum Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (5/12). Foto: Dispenal

Pelaksanaan debarkasi tersebut turut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang meninjau langsung proses penurunan muatan serta kesiapan distribusi bantuan.

Kehadiran unsur KRI ini menjadi bagian dari upaya percepatan pendistribusian logistik bagi masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga:

Kegiatan debarkasi oleh KRI Teluk Gilimanuk (TGK) – 531 yang tiba pada pukul 21.15 WIB tersebut masih berlangsung hingga malam hari dan dilanjutkan pada Jumat (6/12) di lokasi yang sama.

Keterlibatan KRI dalam operasi kemanusiaan ini selaras dengan tugas pokok TNI AL dalam memberikan dukungan cepat pada setiap penanganan bencana.

TNI AL mengerahkan unsurnya untuk distribusi bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana alam di Aceh, Sumut, Sumbar, dan sekitarnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI