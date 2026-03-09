Gubernur Agustiar Hibahkan 20 Hektare Tanah Pribadi Demi Sekolah Garuda

jpnn.com - PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghibahkan 20 hektare tanah pribadi di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pembangunan Sekolah Garuda.

Agustiar pengin mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya, sekaligus menyukseskan program strategis nasional.

Langkah tersebut pun menjadi bentuk nyata dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap program Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pendidikan unggulan dan mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya saing global.

Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Garuda merupakan bagian dari upaya daerah untuk selaras dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun sumber daya manusia unggul sebagai kekuatan utama kemajuan bangsa.

“Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap program Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi masa depan Indonesia," ujarnya.

"Kalimantan Tengah siap menjadi bagian dari upaya besar tersebut,” imbuhnya.

Lahan seluas 20 hektare tersebut direncanakan menjadi pusat pendidikan unggulan yang dilengkapi fasilitas modern, sistem pembelajaran berkualitas, serta lingkungan pendidikan yang mendorong lahirnya generasi muda yang cerdas, inovatif, dan berkarakter.

"Keberadaan Sekolah Garuda di Kotawaringin Barat diharapkan tidak hanya meningkatkan akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Tengah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan talenta muda dari wilayah Kalimantan dan Indonesia bagian tengah," tuturnya. (*/jpnn)