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Gubernur Agustiar Sabran Bersama Kapolda & Kabinda Pimpin Langsung Penanganan Karhutla Kalteng

Gubernur Agustiar Sabran Bersama Kapolda & Kabinda Pimpin Langsung Penanganan Karhutla Kalteng
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Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bergerak cepat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah melanda Bumi Pancasila. Foto: dok Pemprov Kalteng

jpnn.com, PALANGKARAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bergerak cepat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah melanda Bumi Pancasila.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, ditemani Kapolda dan Kabinda terjun langsung ke lokasi karhutla di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Jumat (24/7).

Selain meninjau tim gabungan dalam menangani karhutla di Kabupaten Pulang Pisau ini, Agustiar Sabran juga ikut dalam proses memadamkan api yang mulai menunjukkan hasil positif. 

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Menurut Gubernur Agustiar Sabran, karhutla tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, bencana ini bisa menjadi masalah serius dalam hal kualitas udara. Sehingga berpotensi hadirnya penyakit infeksi saluran pernapasan atau ispa.

“Pokoknya gerak cepat, harus gerak cepat. Tidak boleh ada tunggu-tungguan, semua stakeholder harus siap, sama-sama menjaga rakyat Kalimantan Tengah dari berbagai dampak dari karhutla,” tegasnya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan saat ini Tengah mengerahkan seluruh unsur operasi darat maupun udara untuk mempercepat penanganan di sejumlah lokasi prioritas. 

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Berbagai upaya seperti patroli udara, pemadaman darat, operasi water bombing, hingga patroli dan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan secara terpadu.

“Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan BNPB, BMKG, TNI, Polri, kementerian/lembaga terkait, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, relawan, serta seluruh elemen masyarakat agar penanganan Karhutla berjalan efektif dan terintegrasi,” ujar Agustira Sabran. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bergerak cepat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah melanda Bumi Pancasila.

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