Gubernur Agustiar Sabran Jamin Biaya Pendidikan Juara Nasional LCC 4 Pilar MPR RI hingga Perguruan Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran memberikan perhatian khusus kepada para pelajar berprestasi dari daerah.

Hal itu ditunjukkan dengan komitmennya menjamin biaya pendidikan siswa-siswi SMA Negeri 2 Katingan Kuala yang berhasil meraih Juara 1 Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI Tingkat Nasional Tahun 2026 hingga melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Komitmen tersebut disampaikan H. Agustiar Sabran saat menerima dan bersilaturahmi dengan tim LCC 4 Pilar MPR RI SMAN 2 Katingan Kuala di Istana Isen Mulang (Rujab Gubernur Kalimantan Tengah), Sabtu (29/8/2026).

Jaminan pendidikan tersebut menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap perjuangan dan prestasi para pelajar yang telah mengharumkan nama Bumi Tambun Bungai di tingkat nasional.

"Tidak hanya melalui forum ini saja, tetapi semua murid yang berprestasi di Kalimantan Tengah selalu menjadi atensi saya," ujar Agustiar Sabran.

Prestasi SMAN 2 Katingan Kuala sekaligus menjadi bukti bahwa keterbatasan geografis bukanlah penghalang bagi anak-anak daerah untuk berprestasi. Berasal dari wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi, para siswa mampu menunjukkan kemampuan, kedisiplinan, dan semangat belajar hingga berhasil menjadi yang terbaik dalam kompetisi nasional.

Salah satu anggota tim LCC, Riswati, mengaku bersyukur dan bahagia atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan keberhasilan yang diraih bersama tim merupakan buah dari perjuangan dan kerja keras yang dilakukan selama mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.

“Kami tidak menyangka bahwa kami berhasil mencapai di titik ini. Karena kami tahu bahwa keberhasilan tidak diukur dari berapa besar kamu memahami dan dari mana kamu berasal,” ujar Riswati seusai melakukan silaturahmi dan ramah tamah dengan Gubernur Kalimantan Tengah.