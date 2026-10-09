Gubernur Ahmad Luthfi Bantu Biaya Kos 224 Mahasiswa NTT Terdampak Gempa

jpnn.com - SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan bantuan berupa biaya kos untuk 224 mahasiswa Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kuliah di Jawa Tengah, setelah keluarga mereka menjadi korban gempa bumi Agustus 2026 lalu.

Bantuan itu secara simbolis diserahkan Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur dan pelaksana Bidang Pendayagunaan Baznas Provinsi Jateng Imam Ihwandi kepada perwakilan mahasiswa di Semarang, Kamis (8/10).

Imam mengatakan bahwa pemberian bantuan tersebut merupakan instruksi dari Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Menurut Imam, gempa yang melanda NTT tidak hanya mengguncang infrastruktur, tetapi juga berdampak pada perekonomian warga.

Dampak tersebut turut dirasakan mahasiswa asal NTT yang tengah menempuh pendidikan di Jawa Tengah.

Kiriman uang dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk membayar indekos, menjadi terhambat.

“Mereka banyak yang terimbas dari gempa. Otomatis, pendapatan keluarganya ada yang menurun, bahkan (keluarganya) ada yang tidak bekerja. Pak Gubernur (Luthfi) merespons keinginan mahasiswa itu untuk dibantu biaya kos selama tiga bulan,” ujar Imam.

Untuk merealisasikan bantuan tersebut, Pemprov Jateng menggandeng Baznas Jawa Tengah dan Bank Jateng. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp374.247.000, terdiri atas bantuan dari Bank Jateng Rp348.402.000 dan Baznas Jateng Rp25.845.000.