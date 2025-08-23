Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin Salurkan Bansos Kepada Warga Terdampak Rob

jpnn.com, DEMAK - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin bersama anggota Jateng Bikers Community (JBT) menyalurkan bantuan sosial (banssos) kepada warga terdampak rob di Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Sabtu, 23 Agustus 2025.

Sebelum menyalurkan bantuan tersebut, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin melakukan touring menggunakan sepeda motor dari Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah menuju Kantor Desa Babalan. Perjalanan ditempuh dengan waktu 1,5 jam mulai dari pukul 07.30 WIB.

Sampai lokasi, rombongan bikers tersebut disambut antusiasme oleh warga setempat. Sejumlah bantuan yang diserahkan itu meliputi 660 paket sembako, 100 paket makanan siap saji, 120 paket makanan anak, 20 buah kasur, 20 buah tenda gulung, 40 buah selimut, 30 family paket, dan 32 paket kids ware.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, kehadirannya di Desa Babalan adalah untuk bersilaturahim dan mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi masyarakat setempat. Terkait infrastruktur yang diusulkan akan segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

"Kita cek apakah warga masyarakat Desa Babalan sehat. Hari ini kita jenguk anak-anak kita di Babalan biar ada tali silaturahmi antara provinsi, kabupaten, dan desa. Ada juga penyerahan bantuan kepada masyarakat yang jumlahnya banyak," katanya.

Ketua Jateng Bikers Community Taviv Hendra mengatakan kegiatan bakti sosial tersebut merupakan rangkaian acara Jambore Touring Jateng yang diselenggarakan oleh JBT. Kegiatan juga untuk menyemarakkan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah dan HUT Ke-80 Republik Indonesia.

Untuk kegiatan sosial kali ini sengaja diarahkan ke Desa Babalan, karena merupakan salah satu daerah yang terdampak bencana rob.

Kepala Desa Babalan, Nor Akfas menyatakan, sangat berterima kasih karena Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah mau berkunjung dan berdialog dengan warga Babalan.