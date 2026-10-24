Gubernur Ahmad Luthfi Harapkan Guru PAUD dan TK Jadi Teladan Pembentukan Karakter Anak
jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) yang telah berdedikasi dalam memberikan pendidikan kepada anak usia dini.
Ahmad Luthfi menyampaikan hal itu saat menghadiri Apel Akbar 10.000 Guru TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) se-Jateng dalam rangka Milad ke-107 TK ABA dan Milad ke-29 Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) Jateng di GOR Jatidiri Semarang, Sabtu, 24 Oktober 2026.
"Terima kasih karena dengan gaji pas-pasan, ibu-ibu sekalian bekerja dengan hati," ucap Luthfi di hadapan ribuan guru.
Suasana Apel Akbar 10.000 Guru TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) se-Jateng dalam rangka Milad ke-107 TK ABA dan Milad ke-29 Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) Jateng di GOR Jatidiri Semarang, Sabtu, 24 Oktober 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng
Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, kemandirian, kreativitas, dan keterampilan sosial anak.
Karenanya, anak-anak perlu mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dengan memberikan ruang bagi anak untuk bermain, bereksplorasi, bertanya, dan berkreasi. Anak yang bahagia belajar, akan memiliki kesempatan lebih baik untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan tangguh.
Untuk itu, lanjut dia, peran guru PAUD dan TK menjadi sangat penting. Guru bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan dan pendamping dalam proses tumbuh kembang anak.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi seluruh guru PAUD dan TK yang telah berdedikasi dalam memberikan pendidikan karakter.
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