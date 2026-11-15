Gubernur Ahmad Luthfi Membaur dengan Ribuan Pelari, Borobudur Marathon 2026 Jadi Pesta Rakyat

jpnn.com, MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tak sekadar melepas peserta Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 di Kawasan Borobudur Kabupaten Magelang pada Minggu, 15 November 2026.

Dia membaur bersama ribuan pelari kategori 10K, berlari menyusuri kawasan Borobudur, sekaligus menikmati sambutan hangat warga yang berjajar di sepanjang rute.

Luthfi turut mengenakan nomor lari dan menuntaskan kategori 10K dengan waktu 1 jam 37 menit.

Di sepanjang perjalanan, Luthfi bukan hanya berlari, ia menyapa warga dan berinteraksi dengan kelompok cheering yang menghidupkan suasana lomba.

Tampak warga bersorak dari depan rumah, warung, hingga persimpangan jalan.

Tak ada sekat pangkat dan jabatan di lintasan Bank Jateng Borobudur Marathon 2026. Gelaran ini menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan masyarakat tanpa memandang pangkat dan jabatan.

Ada momen unik saat Luthfi sampai di sekitar kilometer kedua, ia berinteraksi dengan kelompok cheering dari Plataran Borobudur.

Dia tampak naik tandu singa sembari memberikan semangat kepada pelari lain. Di tengah riuh dukungan warga, suasana lomba terasa seperti pesta kebersamaan rakyat.