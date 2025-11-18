Gubernur Ahmad Luthfi Minta Perbanyak Gelar Forum Bisnis untuk Mendongkrak Investasi

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menggelar forum bisnis guna mendongkrak investasi di masing-masing daerah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada acara pembukaan acara Semarang Business Forum (Sembiz) 2025 di Grand Ballroom Hotel PO, Kota Semarang pada Selasa, 18 November 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat membuka acara Semarang Business Forum (Sembiz) 2025 di Grand Ballroom Hotel PO, Kota Semarang pada Selasa, 18 November 2025.

Dia mengapresiasi Pemerintah Kota Semarang yang secara rutin telah menggelar Semarang Business Forum (Sembiz).

Tercatat, sampai 2025 ini total sudah 18 kali forum bisnis itu telah diselenggarakan.

Forum ini dinilai cukup efektif untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

“Kota Semarang mengadakan event ini juga bagus sekali, apalagi sudah 18 kali atau 18 tahun mengadakan. Tentu event-event bisnis ini bisa dikembangkan di daerah lain," kata Luthfi.