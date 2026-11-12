Gubernur Ahmad Luthfi Minta Putus Mata Rantai Produksi dan Distribusi Rokok Ilegal

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bea Cukai memusnahkan 32,7 juta batang rokok ilegal berbagai merek dan lebih dari 8.000 liter minuman yang mengandung etil alkohol.

Dari kegiatan tersebut, potensi kerugian negara sebesar miliaran berhasil dicegah.

Pemusnahan secara simbolis itu dilakukan di Halaman Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Kamis, 12 November 2026.

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Perkiraan nilai barang yang dimusnahkan sekitar Rp49,28 miliar. Puluhan juta batang rokok ilegal dan minuman tersebut merupakan hasil operasi gabungan antara Bea Cukai Jateng DIY, Polda Jateng, dan Satpol PP Jawa Tengah di berbagai daerah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kolaborasi lintas sektor lebih dimasifkan lagi sosialisasi dan penindakan rokok ilegal di wilayahnya.

Menurutnya, mata rantai rokok ilegal harus benar-benar dimusnahkan. Sebab praktik tersebut membuat kerugian bagi penerimaan negara dan daerah, termasuk pendapatan dari cukai rokok dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

"Saya sudah perintahkan Satpol-PP untuk koordinasi dengan Polda Jateng dan Bea Cukai Jateng-DIY terkait rokok ilegal dan cukai palsu. Tidak boleh lagi ada tindakan ilegal mulai dari produksi, distribusi, sampai penjualan. Kita harus putus mata rantainya," kata Luthfi di sela acara.

Selain penindakan, Luthfi juga menegaskan agar pengawasan dan sosialisasi terkait rokok ilegal diperluas sampai ke tingkat desa /kelurahan. Bila perlu imbauan-imbauan terkait pelanggaran hukum rokok ilegal dan cukai palsu ditempel di warung-warung. Termasuk sosialisasi ciri-ciri rokok ilegal.