Gubernur Ahmad Luthfi Optimistis Investasi Jateng Tembus Rp110 Triliun Akhir 2026

jpnn.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi optimistis capaian investasi di wilayahnya bisa mencapai Rp110 triliun hingga akhir 2026. Sampai triwulan III tahun 2026 realisasi investasinya sudah tembus Rp72,54 triliun.

Luthfi menyampaikan hal itu di Forum Investasi Jawa Tengah dan Detik Jateng-Jogja Award 2026 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jumat (23/10/2026).

"Kami optimistis, sebentar lagi ada perusahaan dari Vietnam akan masuk. Kami optimistis bahwa 2026 nanti bisa menyamai capaian tahun lalu, yaitu Rp110 triliun," kata Luthfi dalam forum itu.

Optimisme tersebut bukan isapan jempol. Berdasarkan data, investasi di Jateng pada triwulan I-2026 sebesar Rp23 triliun. Jumlah itu bertambah selama triwulan II-2026 sehingga pada akhir semester I-2026 sudah membukukan Rp59,94 triliun. Selanjutnya triwulan III-2026 sudah mencapai Rp72,54 triliun.

Kinerja tersebut merupakan hasil kolaborasi dari seluruh stakeholder terkait dalam upaya menarik para investor asing dan dalam negeri untuk menanamkan investasi di Jateng. Upaya yang dilakukan baik melalui forum bisnis dan investasi, kerja sama antardaerah, maupun sister province dan sister city dengan negara sahabat.

"Forum-forum bisnis dan investasi seperti ini dapat mempertemukan dunia usaha, kawasan industri, serta pemangku kebijakan yaitu pemerintah. Salah satu contoh, kami punya Central Java Investment Business Forum (CJIBF) yang sehari bisa bisa menghasilkan investasi sampai Rp19 triliun," tutur Ahmad Luthfi.

Hal itu juga didukung oleh peran kepala daerah yang bertindak sebagai manajer marketing, termasuk menyiapkan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baru di Jawa Tengah.

Saat ini kawasan industri eksisting di Jawa Tengah ada sekitar tujuh tempat. Tersebar di Kota Semarang, Demak, Kendal, Batang, dan Brebes. Kemudian sekitar 12 kawasan baru sedang disiapkan di berbagai daerah untuk menumbuhkan perekonomian baru.