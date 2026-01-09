Gubernur Ahmad Luthfi Resmikan Taman dan Monumen RM Bambang Soeprapto

menu
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan taman dan monumen pejuang kemerdekaan Raden Mas (RM) Bambang Soeprapto di wilayah Gajahmungkur, Kota Semarang, Jumat, 9 Januari 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Di tengah rinai hujan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan taman dan monumen pejuang kemerdekaan Raden Mas (RM) Bambang Soeprapto di wilayah Gajahmungkur, Kota Semarang, Jumat, 9 Januari 2026.

Monumen atau patung RM Bambang Soeprapto setinggi sekitar 10 meter dibuat oleh pematung Heru Joning Siswanto.

Monumen ini berdiri di tengah taman dengan luas 70x24 meter yang didesain oleh Seno Aditya dan M Danar Sasmito.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan sambutan pada acara peresmian taman dan monumen pejuang kemerdekaan Raden Mas (RM) Bambang Soeprapto di wilayah Gajahmungkur, Kota Semarang, Jumat, 9 Januari 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

Pembuatan monumen dan taman tersebut menggunakan dana pribadi dari keluarga ahli waris.

Pengelolaan dan perawatan Taman dan Monumen RM Bambang Soeprapto akan dilakukan oleh Pemkot Semarang.

Di taman tersebut, juga terdapat sejumlah titik yang menjelaskan sejarah perjuangan RM Bambang Soeprapto. Mulai pada masa merebut kemerdekaan sampai masa mempertahankan kemerdekaan, termasuk sejarah Satuan Brimob.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan taman dan monumen pejuang kemerdekaan Raden Mas (RM) Bambang Soeprapto.

