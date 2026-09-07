Gubernur Ahmad Luthfi Ringankan Beban Mahasiswa NTT Terdampak Bencana

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan bantuan kepada mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kuliah di Jawa Tengah. Bantuan itu berupa keringanan uang kuliah, uang kos, hingga kebutuhan pokok.

Bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian Pemerintah Jawa Tengah terhadap para mahasiswa yang terdampak bencana gempa di daerah asalnya.

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada perwakilan mahasiswa NTT saat Ahmad Luthfi berkunjung ke kos mahasiswa di Jalan Pawiyatan Luhur Selatan III, Bendan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Senin, 7 September 2026.

Dalam kunjungan itu, Ahmad Luthfi didampingi oleh Ketua Baznas Jateng Ahmad Darodji, Dirut Bank Jateng Bambang Widiyatmoko, sejumlah kepala dinas, dan Rektor Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Semarang.

"Kalian di sini anak saya. Apa yang menjadi kekurangan dan keluh kesah adik-adik mahasiswa dan masyarakat NTT juga saya rasakan. Pelajar dan mahasiswa di Jateng itu tanggung jawab saya" ucap Luthfi saat berdialog dengan perwakilan mahasiswa NTT.

Dalam pertemuan tersebut, Luthfi juga menggali kekhawatiran yang dialami oleh para mahasiswa yang kuliah di Jawa Tengah. Mulai dari kondisi perekonomian masyarakat di beberapa daerah NTT yang lumpuh, kondisi orangtua yang masih di pengungsian, hingga ada daerah yang belum dapat bantuan.

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"Sampaikan kepada orangtua kalian di kampung, di sini (Jateng) kalian sudah ada orangtua yang memperhatikan. Saya juga sudah perintahkan Dinas Pendidikan, Baznas, dan Bank Jateng berkoordinasi dengan seluruh perguruan tinggi, kita minta keringanan atau kita tanggung biaya kuliah, juga biaya kos selama 1-3 bulan," jelasnya.

Di sela dialog tersebut, seorang mahasiswi Untag Semarang, Maria Riani Nake, sempat meneteskan air mata. Ia tidak kuat menahan tangis ketika ingat kondisi orangtua dan keluarga di rumah. Sementara ia bersama kakak dan adiknya saat ini masih harus kuliah di Semarang. Dalam situasi itu, Ahmad Luthfi pun menenangkan dan memberikan motivasi untuk tetap semangat dalam belajar.