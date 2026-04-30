Gubernur Ahmad Luthfi Tekankan Kolaborasi dan Kejujuran di Halalbihalal Pasbata

jpnn.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengatakan bahwa semangat gotong royong merupakan kekuatan utama dalam membangun Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri Halalbihalal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jateng yang digelar untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas pemerintah dan masyarakat.

Halalbihalal tersebut bukan sekadar tradisi setelah Idulfitri, melainkan ruang strategis untuk menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, serta menjaga solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

"Gotong royong adalah kekuatan kita," ujar Luthfi dalam forum yang berlangsung di Solo, Rabu (29/4/2026).

Sekretaris Jenderal DPP Pasbata Sri Kuntoro Budianto mengatakan kehadiran sukarelawan di Solo merupakan bentuk upaya menyatukan tekad dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran.

Dia menegaskan bahwa kejujuran merupakan prinsip utama yang harus dipegang setiap anggota Pasbata.

"Kita menyatukan tekad untuk membela pemimpin kita dengan cara-cara yang benar. Kebenaran dan kejujuran itu utama, tidak boleh dibiarkan ada hoaks. Jika menjumpai informasi yang tidak benar, tidak perlu kita balas dengan komentar negatif, cukup adukan ke pihak berwenang agar diproses," ujar Kuntoro di depan kader Pasbata.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pasbata Jawa Tengah Budiyanto Hadinagoro mengajak seluruh anggota memperkuat soliditas dan komitmen dalam mendukung pemerintahan.