Gubernur Ahmad Luthfi Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum untuk Tarik Investor
jpnn.com - SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memberikan penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) Tahun 2026.
Penghargaan diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, sekretariat DPRD, pemerintah desa, dan perguruan tinggi yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan JDIH maupun kepatuhan pembentukan peraturan daerah.
Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kepada penerima di Gedung B lantai 5, Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah, Senin (5/10).
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo.
"Penghargaan ini sangat penting sebagai sebuah motivasi," kata Gubernur Ahmad Luthfi.
Gubernur Luthfi menyatakan bahwa keberadaan dokumentasi dan informasi hukum menjadi sangat penting bukan hanya untuk pejabat publik, melainkan juga masyarakat agar tahu dan melek hukum.
Luthfi mengatakan bahwa adanya produk hukum mampu memberikan kepastian keamanan, ketertiban, sekaligus jaminan bagi investor di wilayah Jateng.
Oleh karena itu, Gubernur Luthfi menegaskan pengelolaan JDIH menjadi sangat penting.
Pemprov Jateng memberikan penghargaan pengelolaan JDIH serta IKD Tahun 2026. Gubernur Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kepastian hukum untuk menarik investor.
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