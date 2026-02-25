Gubernur Ahmad Luthfi Terima Penghargaan Pembina Terbaik Kinerja Pengelolaan Sampah 2026

jpnn.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan untuk kategori Pembina Terbaik Kabupaten/Kota tentang Kinerja Pengelolaan Sampah 2026 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Penghargaan itu juga diberikan karena Provinsi Jawa Tengah telah mencanangkan program Gerakan Jawa Tengah Aman, Sehat, Resik & Indah (ASRI).

Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan pihaknya secara konsisten meminta data pengelolaan sampah dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk dijadikan acuan pengambilan kebijakan.

"Persoalan sampah di Jawa Tengah sudah masuk kategori darurat, sehingga membutuhkan langkah konkret," kata Luthfi.

"Sampah di Jawa Tengah hampir 6,36 juta ton per tahun. Yang bisa diproses baru sekitar 60 persen, sisanya belum tertangani optimal. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua," lanjutnya.

Oleh karena itu, dia telah mengambil langkah nyata dengan mencanangkan Gerakan Jateng ASRI. Di samping itu, Luthfi juga menyiapkan beberapa titik tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), baik bersifat regional maupun aglomerasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng Widi Hartanto menjelaskan terkait pengelolaan sampah di wilayahnya, Pemprov Jateng telah melakukan sejumlah langkah mulai penerbitan surat edaran mengenai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.