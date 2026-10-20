Gubernur Ahmad Luthfi Terus Upayakan Pemadaman Karhutla Gunung Lawu dan Sumbing

jpnn.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terus mengupayakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, dan Gunung Sumbing, Kabupaten Wonosobo.

Dalam operasi itu, dua helikopter dari TNI disiapkan untuk mendukung pemadaman melalui udara oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan penanganan kebakaran Gunung Lawu telah ditingkatkan menyusul penetapan status tanggap darurat oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

"Bupati sudah koordinasi dengan kita. Sudah ditingkatkan menjadi tanggap bencana. Juga ada dua helikopter dari TNI yang nanti dioperasionalkan oleh BNPB," kata Luthfi seusai meninjau operasional Koperasi Desa Merah Putih di Bergas, Kabupaten Semarang, Selasa (20/10/2026).

Luthfi menjelaskan operasi pemadaman melalui udara atau water bombing telah dilakukan sebanyak dua sorti (penerbangan). Namun, upaya tersebut menghadapi kendala angin kencang dan kondisi cuaca yang menyulitkan manuver helikopter.

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Berdasarkan laporan penanganan, kebakaran di Gunung Lawu telah berdampak pada sekitar 230 hektare kawasan hutan di wilayah Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu. Petugas gabungan juga melakukan pemadaman manual dan pembuatan sekat bakar untuk mencegah api meluas.

Sementara itu, kebakaran di Gunung Sumbing terjadi di kawasan Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Luas lahan yang terbakar masih dalam pendataan. Sebanyak 152 pendaki dilaporkan telah dievakuasi dari kawasan tersebut.