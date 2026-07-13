Gubernur Ahmad Luthfi Tunjuk Eko Sapto Purnomo Jadi Plt Bupati Sukoharjo
jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menunjuk Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, setelah setelah Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Luthfi menjelaskan sesuai ketentuan perundang-undangan, jabatan pelaksana tugas diisi oleh wakil kepala daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat terus berjalan.
“Pelaksana tugas sudah kami tunjuk, yaitu wakilnya. Itu sesuai undang-undang,” ujar Luthfi di sela Rapat Koordinasi dan Pemantauan Lapangan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Pengelolaan Sampah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin 13 Juli 2026.
Dia memastikan pelayanan publik di pemerintah Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan setelah penunjukan pelaksana tugas (Plt) bupati.
“Pelaksana tugas sudah ditunjuk sejak kemarin. Tidak boleh ada yang lowong. Prinsip kami, apabila ada penegakan hukum dari KPK maupun pihak lain di kabupaten/kota, pelayanan publik tidak boleh terganggu,” kata Luthfi usai menghadiri
Dalam kesempatan itu, Luthfi kembali menegaskan, sejak awal terus mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan hukum dan menjaga integritas.
Dia mengatakan berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, mulai dari pembinaan, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), hingga pakta integritas bersama para kepala daerah.
"Kami sudah mengingatkan dan terus mengingatkan. Kalau sudah diingatkan, sudah membuat MoU, sudah menandatangani pakta integritas, tetapi tetap melakukan pelanggaran, maka risikonya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan,” tegasnya.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menunjuk Wabup Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo sebagai Plt Bupati Sukoharjo, setelah setelah Bupati Etik Suryani jadi tersangka.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kisah Anak Pengemudi Ojek di Semarang Bisa SMA Gratis Lewat Sekolah Kemitraan
- Sekda Jateng Sumarno Ajak Peserta Funwalk UMKM Memperkuat Gerakan Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan
- Bendungan Jlantah Akan Perkuat Ketahanan Pangan Jawa Tengah
- Ahmad Luthfi Andalkan Speling untuk Skrining demi Kebut Eliminasi Kusta di Jateng
- Ahmad Luthfi Pastikan Pelayanan Publik di Sukoharjo Tak Terganggu Seusai Bupati Ditangkap KPK
- Jateng Siap Kembangkan Penggunaan B50, Dimulai dari Alat Pertanian