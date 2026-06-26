Gubernur Banten Andra Soni Dukung Kongres IX SEMMI di Tangsel

jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menemui Gubernur Banten Andra Soni dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas persiapan Kongres IX SEMMI yang akan digelar di Kota Tangerang Selatan.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis (25/6), Andra Soni didampingi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra mengatakan Gubernur Banten menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan kongres yang menjadi forum tertinggi organisasi tersebut.

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"Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan Bapak Gubernur Banten. Dukungan ini menambah energi dan semangat seluruh kader SEMMI untuk menyukseskan Kongres IX sebagai forum strategis dalam menentukan arah organisasi dan kontribusi mahasiswa terhadap pembangunan bangsa," kata Bintang dikutip JPNN.com, Jumat (26/6).

Dalam kesempatan itu, PB SEMMI juga mengapresiasi program sekolah gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Banten bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Bintang, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemahasiswaan penting untuk mendukung pembangunan daerah maupun nasional.

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Bintang menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi, Kota Tangerang Selatan ditetapkan sebagai tuan rumah Kongres IX SEMMI.

Forum tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 1.000 peserta yang berasal dari delegasi 34 provinsi di Indonesia, terdiri atas utusan, peninjau, serta pengurus wilayah dan cabang SEMMI.