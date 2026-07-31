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Gubernur Banten Tegaskan Tak Bisa Gunakan APBD untuk Perawatan Halte TransJakarta

Gubernur Banten Tegaskan Tak Bisa Gunakan APBD untuk Perawatan Halte TransJakarta
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Gubernur Banten Andra Soni dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Jumat (31/7). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, TANGERANG - Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Pemerintah Provinsi Banten tak bisa menggunakan anggaran untuk membantu Pemprov DKI Jakarta terkait TransJakarta.

Menurut dia, Pemprov Banten tak mempunyai anggaran untuk sekadar perawatan halte bus yang berada di wilayahnya.

Hal itu dikatakan Andra saat agenda di Pusat Olah Organik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Peternakan Dharma Jaya di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Jumat (31/7).

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“Sampai saat ini semua hal tersebut bukan milik barang milik daerah Provinsi Banten,” ucap Andra.

“Sehingga kami tidak punya dasar untuk bisa menggunakan APBD memperbaiki, merawat, dan sebagainya,” lanjutnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan meski halte TransJakarta berada di Tangerang, tetapi seluruh perawatan ditanggung Pemprov DKI Jakarta.

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“Memang halte itu kalau di Banten kebetulan sepenuhnya nanti yang mengelola DKI Jakarta,” kata Pramono.

Pramono bilang bahwa halte-halte yang berada di Tangerang saat ini dalam kondisi masih cukup bagus.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pihaknya tak bisa menggunakan anggaran untuk membantu Pemprov DKI Jakarta terkait TransJakarta.

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