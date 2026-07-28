Gubernur BI Punya PR Berat saat Situasi Ekonomi Sedang Labil

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru harus memainkan peran penting untuk menjaga nilai tukar rupiah.

Didik mengaku koordinasi adalah keharusan dan mutlak menjadi tanggung jawab Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar.

"Gubernur Bank Indonesia yang baru tidak boleh pasif dalam koordinasi ini (hanya melaksanakan tugas moneter saja), tetapi perlu memainkan peran untuk memimpin koordinasi di depan dengan kementerian lain,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/7).

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Menurut dia, Gubernur BI merupakan pejabat paling bertanggung jawab terhadap masa depan stabilitas nilai tukar rupiah.

Melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Investasi dan Perindustrian, diharapkan Gubernur BI mampu menjaga kurs rupiah.

"Karena rupiah yang sangat berhubungan dengan kinerja perdagangan internasional, investasi, dan fiskal," tegas dia.

Karena itu, Gubernur BI dianggap tak boleh hanya dominan berperan dalam kebijakan moneter, tetapi menjadi pemimpin terdepan dalam menjaga nilai tukar rupiah.

"Mengingat tantangan yang ada sangat berat karena mencakup gabungan masalah moneter dan non moneter," bebernya.