Gubernur Bobby Keluarkan Peringatan Keras buat PNS dan PPPK

jpnn.com - MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengeluarkan peringatan keras kepada para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah setempat, itu berarti termasuk PNS dan PPPK.

Peringatan itu terkait profesionalisme ASN di tengah perhelatan Piala Dunia 2026.

Bobby menyadari ajang sepak bola akbar ini akan menyita perhatian masyarakat, terlebih jadwal pertandingan akan berlangsung dini hari hingga pagi hari waktu Indonesia.

"Jangan alasannya sakit. Nanti alasannya karena bergadang," kata Bobby seusai memberikan pembekalan kepada peserta kuliah kerja dalam negeri perwira siswa pendidikan reguler LV sekolah staf dan komando TNI tahun ajaran 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (9/6).

Bang Bobby menegaskan bahwa para ASN Pemprov Sumut harus tetap disiplin menggunakan waktu dengan memberikan pelayanan publik.

Data Badan Kepegawaian Provinsi Sumut pada tahun 2025 mencatat jumlah ASN di lingkungan Pemprov Sumut sebanyak 36.036 orang, terdiri atas 20.897 PNS dan 15.139 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Jangan alasan sakit tidak kerja, tahunya bergadang menonton bola," tutur Bobby.

Gubernur juga menyarankan ASN bisa menikmati kejuaraan sepak bola empat tahunan tersebut berdasarkan negara yang difavoritkan juara tanpa melalaikan tugasnya.