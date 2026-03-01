Gubernur Dedi Mulyadi Siapkan Holding BUMD 'Sangga Buana', Tunggu Restu Kemendagri
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi serius dalam membentuk holding untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Nantinya holding akan diberi nama Sangga Buana dan Pemprov masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pemprov Jawa Barat sudah mengirimkan surat yang berisikan hasil uji kelayakan atau feasibility study beserta Sangga Buana yang menjadi nama holding BUMD.
"Saya sudah berkirim surat. Masih nunggu rekomendasi Pak Mendagri. (Namanya?) Sangga Buana. (Artinya?) Sangga itu penyangga, Buana itu dunia," kata Dedi di Bandung, Minggu (1/3/2026).
Senada dengan Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman menambahkan pembentukan holding BUMD sudah berdasarkan kajian uji kelayakan tenaga ahli profesional Burhanuddin Abdullah (BA) Center.
Saat ini Pemprov Jawa Barat memiliki 37 BUMD yang terdiri dari 28 di bidang keuangan dan 9 bergerak di bidang non-keuangan, seperti infrastruktur hingga energi.
Namun, BUMD yang akan menjadi holding hanya ada 36, karena Bank BJB merupakan bank sistemik yang sudah melantai di bursa saham atau Initial Public Offering (IPO).
Sehingga, Bank BJB tidak akan masuk dalam skema holding BUMD.
Dedi Mulyadi siapkan holding BUMD 'Sangga Buana'. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tunggu rekomendasi Kemendagri, target rilis Agustus 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kemendagri Dorong Penguatan Implementasi ETPD Melalui Penyusunan Peta Jalan & Rencana Aksi Terukur
- Dirjen Polpum Perkuat Toleransi dan Kerukunan di Kupang Melalui Gerakan Tanam Pangan
- Mudik Lebaran 2026, Dedi Mulyadi Usul Sopir Angkot hingga Tukang Ojek Libur 14 Hari
- Ditjen Dukcapil Kemendagri Menuju Layanan Digital Inklusif
- PKS Dukcapil & BPKH jadi Fondasi Digital Public Infrastructure untuk Layanan Haji
- Kemendagri Ingatkan Pemdes Untuk Fokus Kerja Demi Rakyat