Gubernur Elisa Kambu Sebut Pengurangan TKD tak Menghambat Pembangunan Pertanian

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Papua Barat Raya Elisa Kambu mengatakan bahwa pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, tidak akan menghambat upaya pembangunan pertanian.

Dia menjelaskan sebagian besar program strategis di bidang pertanian dan ketahanan pangan tetap didorong oleh dukungan pemerintah pusat, sehingga pengurangan TKD tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas daerah.

Meskipun terjadi penyesuaian anggaran, kata dia, pemda tetap berkomitmen melanjutkan program prioritas sektor pangan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas pasokan bahan pokok.

"Kalau (terdampak pengurangan TKD) itu sudah pasti ada toh untuk di daerah, tetapi, kami, kan, berkolaborasi dengan pemerintah pusat (dengan Kementerian Pertanian), sebagian besar, kan, didorong dari pemerintah pusat," kata Elisa Kambu seusai bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Kamis (9/10).

Menurut dia, kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas, agar setiap kebijakan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

Dia menambahkan pemerintah daerah akan terus berinovasi dalam memanfaatkan potensi lokal dan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal yang ada.

Elisa juga menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran agar setiap rupiah yang digunakan mampu memberi dampak maksimal bagi kemajuan sektor pertanian daerah. “Yang penting rakyat bisa tenang kalau kebutuhan pangan mereka terpenuhi,” katanya.

Dia mengatakan bahwa pemda tidak boleh lengah dalam memastikan pasokan pangan tetap aman dan terjangkau.