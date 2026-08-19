Gubernur Fakhiri Ingatkan Kafilah MTQ Korpri Jaga Nama Baik Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri melepas kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Papua yang akan mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional di Sulawesi Selatan.

Pelepasan berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Rabu (19/8/2026).

Tahun ini Papua mengikutsertakan tujuh peserta untuk berlaga pada tujuh cabang lomba dalam ajang yang digelar di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep, 21-30 Agustus 2026.

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“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Korpri, para pelatih, pendamping, ofisial, dan seluruh peserta yang telah mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh untuk membawa nama baik Provinsi Papua,” kata Fakhiri.

Menurut dia, keikutsertaan dalam MTQ Korpri bukan semata-mata untuk mengejar prestasi.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian penting dalam pembinaan kerohanian ASN sekaligus memperkuat integritas, keteladanan, disiplin, dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Fakhiri meminta para peserta tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik.

“Pergi untuk menang secara iman, pulang membawa harapan untuk diteruskan kepada semua ASN yang beragama Muslim di Provinsi Papua,” ujarnya.