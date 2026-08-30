Gubernur Fakhiri: Pembinaan Generasi Muda Bagian Penting dalam Mewujudkan Visi Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengapresiasi ketangguhan para anggota Paskibraka yang telah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan hingga menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.

“Saya lihat dari kemarin, mulai dari pengukuhan tanggal 16, upacara, dan saya mendapat laporan dari masa latihan sampai dengan tidur di hotel mendapat gangguan, tetapi kalian adalah putra-putri tangguh,” ujar Fakhiri menutup rangkaian pemusatan pendidikan dan latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Papua Tahun 2026 di Kota Jayapura, Rabu (19/8/2026).

Dia menyebut para anggota Paskibraka tetap mampu menjalankan tugas meski menghadapi berbagai tantangan selama pemusatan latihan. Bahkan, sebagian peserta sempat mengalami gangguan kesehatan.

Baca Juga: Langkah Cepat Gubernur Papua Antisipasi Karhutla Agar Tak Meluas

“Kalian patut mendapat acungan jempol. Kalau semua generasi Papua seperti begini, tentunya kami akan menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang tangguh untuk membangun Papua,” katanya.

Menurut dia, pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka bukan sekadar mempersiapkan pasukan pengibar bendera, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter generasi muda.

Para peserta dibekali nilai disiplin, loyalitas, kepemimpinan, kerja sama, wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca Juga: Gubernur Fakhiri Ingatkan Kafilah MTQ Korpri Jaga Nama Baik Papua

“Kalian adalah teladan bagi generasi muda Papua. Jadikan pengalaman selama mengikuti pendidikan dan latihan ini sebagai bekal hidup,” tegasnya.

Fakhiri juga mengingatkan para Paskibraka untuk terus menjaga integritas, persaudaraan, kedamaian, serta kecintaan terhadap tanah air.