Gubernur Fakhiri Sebut Pertanian Jadi Pilar Ekonomi Papua

Panen raya jagung di Keerom disebut jadi bukti besarnya potensi pertanian Papua.

jpnn.com, KEEROM - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, menghadiri Panen Raya Jagung Nasional di Kampung Sanggaria, Arso 1, Kabupaten Keerom, belum lama ini.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan mendorong kemandirian pangan di Papua.

Dalam sambutannya, Fakhiri menilai panen raya jagung menunjukkan besarnya potensi pertanian yang dimiliki Papua.

Menurutnya, komoditas jagung dapat menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian.

“Hasil panen kali ini mencapai sekitar 30 ton dari lahan seluas 6 hektare. Ini membuktikan bahwa jika dikelola dengan baik, sektor pertanian mampu memberikan hasil yang signifikan,” ujar Fakhiri.

Dia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen meningkatkan produksi komoditas strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

Fakhiri menyebut Papua tidak hanya ditargetkan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap kebutuhan pangan nasional.

Selain peningkatan produksi, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai program untuk mendukung para petani.

