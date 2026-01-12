Gubernur Gorontalo Minta Maaf Gegara Gaji Pegawai Belum Terbayarkan

jpnn.com, GORONTALO - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan permohonan maaf kepada semua aparatur di pemerintahan provinsi karena memasuki pertengahan Januari, belum menerima gaji.

Permohonan maaf itu disampaikan seusai dia melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di kantor Gubernuran, Senin.

Menurutnya, gaji ASN belum bisa dibayarkan menunggu pengisian pejabat di tingkat eselon II, III dan IV rampung. Hal ini disebabkan penyesuaian organisasi perangkat daerah yang dilakukan sejak 2025.

“Oleh sebab itu, sebagai gubernur saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pegawai karena belum menerima gaji. Hari ini kami lantik eselon II insyaallah kami upayakan pada minggu ini, kami pun selesai melantik eselon III dan IV,” kata Gusnar.

Dia mengatakan proses pelantikan harus mengikuti mekanisme dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini baru pejabat eselon II yang dilantik mengikuti penyesuaian nama organisasi perangkat daerah (OPD) atau berpindah jabatan ke tempat lain.

“Ada dinas yang masih kosong karena pejabatnya dari eksternal. Belum mengikuti manajemen talenta. Ini yang masih kita proses. Begitu juga dengan eselon III dan IV harus sudah mengikuti proses itu,” katanya.

Sebanyak 25 pejabat dilantik hari ini. Terdiri dari dua orang staf ahli, tiga asisten dan 20 kepala OPD.

Ada empat biro dan dua dinas yang belum bertuan. Mereka adalah Biro Umum, Biro Pemerintah dan Kesra, Biro Organisasi, Biro Ekonomi Pembangun, Dinas Kominfo dan Statistik serta Inspektorat.