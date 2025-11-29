Gubernur Herman Deru Bawa Sumsel Meraih Dua Penghargaan Bergengsi di PTBI 2025

jpnn.com, JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di tingkat nasional.

Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, Sumsel ditetapkan sebagai satu-satunya provinsi yang meraih dua penghargaan strategis: TPID Berkinerja Terbaik 2025 Kawasan Sumatera dan TP2DD Provinsi Terbaik Kawasan Sumatera 2025.

Acara yang berlangsung di Grha Bhasvara Ichana Kantor Pusat Bank Indonesia, Jumat (28/11/2025) malam tersebut, dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga dan mendorong akselerasi digitalisasi keuangan daerah.

Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menerima langsung kedua penghargaan tersebut. Ia hadir didampingi jajaran OPD terkait seperti Asisten II Basyaruddin Achmad, Kepala Biro Perekonomian Henky Putrawan, serta Kepala BI Sumsel Bambang Pramono.

Herman Deru menyampaikan penghargaan ini merupakan bukti kerja kolaboratif antara Pemprov Sumsel, pemerintah kabupaten/kota, serta Bank Indonesia. Menurut dia, keberhasilan ini sekaligus menjadi tanggung jawab untuk terus mengembangkan kebijakan publik yang adaptif dan berpihak kepada masyarakat.

“Dua penghargaan ini menjadi pemacu bagi kita semua. Tidak boleh cepat puas. Justru harus diperluas agar manfaatnya lebih terasa langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Di bidang pengendalian inflasi, Sumsel terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai strategi dilakukan, termasuk memastikan suplai pangan tetap stabil, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menerapkan inovasi berbasis pemberdayaan masyarakat seperti program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).