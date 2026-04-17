Gubernur Herman Deru Dorong AFI Lahirkan 'Sultan Muda' Baru di Sumsel
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, berharap Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) mampu melahirkan “Sultan Muda” baru melalui pengembangan bisnis waralaba di Sumsel.
Harapan tersebut disampaikan Herman Deru saat menerima pengurus AFI di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Kamis (16/4).
Kedatangan AFI ke Palembang dalam rangka penyelenggaraan Expo AFI 2026 yang akan digelar di Palembang Convention Center pada Jumat (17/4).
Ketua AFI, Vero, menjelaskan expo tersebut akan menampilkan berbagai produk franchise yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memulai usaha, mulai dari sektor pendidikan hingga kuliner.
Ia menambahkan, expo serupa yang digelar pada 2023 lalu mampu mencatat nilai transaksi lebih dari Rp9 miliar.
Herman Deru menilai setiap pelaku transaksi dalam expo tersebut layak disebut sebagai “Sultan Muda” karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia pun mengajak masyarakat Sumsel untuk meramaikan Expo AFI 2026 yang berlangsung hingga Minggu, sebagai upaya mendorong kemudahan berbisnis serta memperkuat perekonomian daerah.
Sebagai informasi, AFI merupakan organisasi nirlaba yang berkomitmen mendukung, mengembangkan, dan memajukan industri franchise di Indonesia. Organisasi ini menjadi wadah kolaborasi bagi pelaku usaha waralaba, baik franchisor, franchisee, konsultan bisnis, investor, maupun mitra global.(mrk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
