menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Gubernur Herman Deru Dorong AFI Lahirkan 'Sultan Muda' Baru di Sumsel

Gubernur Herman Deru Dorong AFI Lahirkan 'Sultan Muda' Baru di Sumsel

Gubernur Herman Deru Dorong AFI Lahirkan 'Sultan Muda' Baru di Sumsel
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Herman Deru saat menerima pengurus AFI di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Kamis (16/4). Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, berharap Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) mampu melahirkan “Sultan Muda” baru melalui pengembangan bisnis waralaba di Sumsel.

Harapan tersebut disampaikan Herman Deru saat menerima pengurus AFI di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Kamis (16/4).

Kedatangan AFI ke Palembang dalam rangka penyelenggaraan Expo AFI 2026 yang akan digelar di Palembang Convention Center pada Jumat (17/4).

Baca Juga:

Ketua AFI, Vero, menjelaskan expo tersebut akan menampilkan berbagai produk franchise yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memulai usaha, mulai dari sektor pendidikan hingga kuliner.

Ia menambahkan, expo serupa yang digelar pada 2023 lalu mampu mencatat nilai transaksi lebih dari Rp9 miliar.

Herman Deru menilai setiap pelaku transaksi dalam expo tersebut layak disebut sebagai “Sultan Muda” karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga:

Ia pun mengajak masyarakat Sumsel untuk meramaikan Expo AFI 2026 yang berlangsung hingga Minggu, sebagai upaya mendorong kemudahan berbisnis serta memperkuat perekonomian daerah.

Sebagai informasi, AFI merupakan organisasi nirlaba yang berkomitmen mendukung, mengembangkan, dan memajukan industri franchise di Indonesia. Organisasi ini menjadi wadah kolaborasi bagi pelaku usaha waralaba, baik franchisor, franchisee, konsultan bisnis, investor, maupun mitra global.(mrk/jpnn)

Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, berharap Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) mampu melahirkan “Sultan Muda” baru melalui pengembangan bisn


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

