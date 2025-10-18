Gubernur Herman Deru Dorong Kota Prabumulih Tetap Produktif di Tengah Efisiensi

menu
Gubernur Sumsel Herman Deru menyerukan semangat kolaboratif kepada seluruh kepala daerah (Pemda) agar tetap produktif di tengah efisiensi anggaran. Foto: Pemprov Sumsel

jpnn.com, PRABUMULIH - Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru menyerukan semangat kolaboratif kepada seluruh kepala daerah (Pemda) agar tetap produktif di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Prabumulih dalam rangka HUT ke-24 kota tersebut, Jumat (17/10).

Herman Deru menekankan efisiensi tidak boleh menjadi penghambat pembangunan, melainkan pemicu untuk berpikir inovatif.

Menurutnya, setiap kepala daerah perlu berani mengatur ulang prioritas dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Kami harus tetap optimistis. Jangan biarkan efisiensi membuat kami berhenti bekerja. Boleh hemat dalam birokrasi, tapi jangan sampai pembangunan untuk rakyat ikut terhenti,” ujar Herman Deru.

Dia menambahkan, kondisi ini justru menjadi ajang pembuktian kemampuan daerah dalam mengatur strategi fiskal dan perencanaan pembangunan.

Dengan manajemen yang tepat, daerah tetap bisa tumbuh meski menghadapi keterbatasan.

“Pemerintah pusat ingin melihat sejauh mana kemampuan kita dalam mengelola anggaran. Ini bukan ujian, tapi peluang untuk menunjukkan efektivitas dan kreativitas daerah,” katanya menegaskan.

