Gubernur Herman Deru Dorong Literasi Internet Murah Bagi Masyarakat Luas

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menekankan pentingnya literasi internet murah bagi masyarakat luas.

Hal itu disampaikan Herman Deru saat menerima audiensi Pengurus Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumsel di ruang tamu gubernur, Jumat (19/9) sore.

Herman Deru mengingatkan masyarakat tidak boleh tertinggal dari derasnya arus digitalisasi.

Dia mendorong APJII untuk aktif menyosialisasikan informasi bahwa internet kini bisa diakses dengan harga terjangkau.

“Pesan saya satu, tolong masifkan literasi kepada masyarakat bahwa internet ini murah. Dengan begitu, masyarakat bisa menikmati layanan digital tanpa merasa terbebani biaya,” ujarnya.

Dia mengingatkan organisasi seperti APJII tidak hanya bertugas menyediakan layanan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat.

Hal itu, menurutnya, bisa diwujudkan melalui pelayanan after sales yang mumpuni.

“Pengguna internet sangat membutuhkan layanan purna jual. Ini penting agar pelanggan merasa nyaman dan terus percaya pada penyelenggara jasa internet,” tegasnya.