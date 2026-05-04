Gubernur Herman Deru Genjot Operasional PSEL Palembang, Progres Tembus 83%

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mendorong percepatan operasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang yang saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 83 persen.

Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan saat meninjau lokasi PSEL di PT Indo Green Power, Jumat (1/5).

Dalam peninjauan tersebut, Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasinya terhadap pembangunan PSEL di Palembang yang merupakan pertama di kota tersebut, sekaligus menjadi salah satu pionir di Indonesia.

Dia mengungkapkan pembangunan PSEL Kota Palembang telah mencapai 83 persen dan segera siap untuk dioperasikan.

“Kami melihat PSEL pertama di Kota Palembang ini, pengolahan sampah berbasis insinerator atau alat atau mesin pembakaran sampah yang dirancang khusus untuk mengolah sampah dengan suhu tinggi sehingga tidak menimbulkan bau, racun, dan merusak alam,” ujarnya.

Menurutnya, hasil pengolahan sampah tersebut akan dikonversi menjadi energi listrik yang nantinya disalurkan melalui kerja sama dengan PLN.

“Kebijakan ini berkat adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, yakni kebijakan mengenai penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan. Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 untuk mengatasi darurat sampah, menyederhanakan aturan, dan mempercepat konversi sampah menjadi listrik, biogas, atau biofuel,” tambahnya.

Zulkifli Hasan menjelaskan, skema pengelolaan PSEL dilakukan dengan melibatkan pihak swasta sebagai pengembang, sementara pemerintah daerah berperan dalam menyuplai sampah dengan tarif yang sama sebesar 20 sen.