menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Gubernur Herman Deru Jadikan Porprov XV Sumsel Tolak Ukur Kemajuan Olahraga Daerah

Gubernur Herman Deru Jadikan Porprov XV Sumsel Tolak Ukur Kemajuan Olahraga Daerah

Gubernur Herman Deru Jadikan Porprov XV Sumsel Tolak Ukur Kemajuan Olahraga Daerah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di acara pembukaan Porprov XV Sumsel yang berlangsung di Stadion Serasan Sekate, Kabupaten Musi Banyuasin pada Sabtu (18/10) malam. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, SEKAYU - Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Sumatera Selatan yang digelar di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi momentum penting bagi evaluasi pembangunan olahraga di Sumsel.

Hal itu disampaikan Sekretaris Umum KONI Sumsel Tubagus Sulaiman dalam pembukaan kegiatan di Stadion Serasan Sekate pada Sabtu (18/10) malam.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

Baca Juga:

Menurut Tubagus, Porprov bukan sekadar festival olahraga, namun juga menjadi barometer pembinaan atlet di seluruh kabupaten dan kota.

“Keberhasilan Porprov mencerminkan sejauh mana pembinaan olahraga di daerah berjalan efektif,” kata Tubagus dalam keterangannya, Minggu (19/10).

Dia menyampaikan pada tahun ini terdapat 34 cabang olahraga dengan 662 nomor pertandingan dan diikuti oleh 6.960 atlet dari seluruh kabupaten/kota se-Sumsel.

Baca Juga:

Jumlah tersebut menunjukkan tingginya partisipasi dan antusiasme dunia olahraga di daerah.

Sementara itu, Gubernur Herman Deru dalam sambutannya menegaskan pentingnya ajang ini untuk menyeleksi dan membina atlet potensial.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjadikan Porprov XV Sumsel sebagai tolak ukur kemajuan olahraga daerah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI