Gubernur Herman Deru Kukuhkan 50 Anggota Paskibraka Sumsel 2025, Begini Pesannya

Gubernur Herman Deru Kukuhkan 50 Anggota Paskibraka Sumsel 2025, Begini Pesannya

Gubernur Herman Deru Kukuhkan 50 Anggota Paskibraka Sumsel 2025, Begini Pesannya
Gubernur Sumsel Herman Deru saat memasangkan atribut di acara pengukuhan 50 anggota Paskibraka Tingkat Provinsi 2025 yang akan bertugas pada pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 50 pemuda-pemudi terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel) resmi dikukuhkan sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Tahun 2025.

Pengukuhan dilakukan Gubernur Sumsel Herman Deru di Griya Agung pada Rabu (13/8) malam.

Upacara yang berlangsung khidmat ini dihadiri Wakil Gubernur Cik Ujang, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Yulianto, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan keluarga anggota Paskibraka.

Acara dimulai dengan laporan Kepala Kesbangpol Sumsel yang menjelaskan seluruh anggota telah menjalani pelatihan intensif.

Latihan yang diberikan mencakup pembentukan mental, kepemimpinan, keterampilan baris-berbaris, hingga teknik pengibaran bendera sesuai tata upacara yang benar.

Mereka dipilih melalui seleksi ketat, menyisihkan ratusan peserta dari seluruh daerah.

Prosesi pengukuhan dilakukan secara simbolis melalui pemasangan atribut Paskibraka oleh Gubernur Herman Deru.

Momen ini menandai tanggung jawab besar yang akan mereka emban pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Begini pesan Gubernur Herman Deru saat mengukuhkan 50 pemuda-pemudi terbaik sebagai anggota Paskibraka Sumsel 2025

