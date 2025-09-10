Gubernur Herman Deru Raih Penghargaan sebagai Pelopor Percepatan Meritokrasi dari BKN
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru kembali menorehkan prestasi membanggakan.
Kali ini, Herman Deru dianugerahi penghargaan sebagai Pelopor dan Peletak Pondasi Dasar Pembangunan serta Percepatan Meritokrasi Instansi Daerah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh pada acara Pembangunan Meritokrasi Instansi Daerah se-Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN di Hotel Novotel Palembang, Rabu (10/9) pagi.
Sementara itu, Gubernur Herman Deru menyampaikan penghargaan ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi Pemprov Sumsel.
Menurut Herman Deru, penunjukan Sumsel sebagai tuan rumah kegiatan tersebut menandakan kepercayaan sekaligus pengakuan nasional terhadap komitmen reformasi birokrasi yang telah dijalankan.
“Pembangunan meritokrasi bukan hanya agenda Sumsel, melainkan agenda bersama," kata Herman Deru.
Dia mengungkapkan sinergi dengan BKN dan pemerintah daerah lainnya akan melahirkan aparatur berkualitas, birokrasi kredibel, serta pelayanan publik yang dipercaya masyarakat.
Herman Deru menjelaskan meritokrasi akan memastikan setiap ASN ditempatkan sesuai kompetensi, integritas, dan potensi yang dimiliki.
Gubernur Sumsel Herman Deru dianugerahi penghargaan sebagai Pelopor dan Peletak Pondasi Dasar Pembangunan serta Percepatan Meritokrasi Instansi Daerah dari BKN
