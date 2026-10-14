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Gubernur Herman Deru Tepati Janji Beri Hadiah Rp 10 Juta untuk Warga Pelapor Karhutla

Gubernur Herman Deru Tepati Janji Beri Hadiah Rp 10 Juta untuk Warga Pelapor Karhutla
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Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menepati janji memberikan hadiah Rp 10 juta kepada Ari, warga yang melaporkan dugaan aksi pembakaran lahan di kawasan Lebak Murni, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengapresiasi keberanian Ari, warga yang berperan dalam mengungkap dugaan aksi pembakaran lahan di kawasan Lebak Murni, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang.

Sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian dan keberaniannya dalam membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Herman Deru menyerahkan hadiah sebesar Rp10 juta kepada Ari di Griya Agung, Selasa (13/10).

Dalam pertemuan tersebut, Ari menceritakan kronologi saat dirinya menemukan seorang pria yang diduga melakukan pembakaran lahan.

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Peristiwa itu terjadi ketika Ari pulang bekerja sebagai pengemudi ojek daring pada malam hari.

Saat melihat aktivitas pembakaran, Ari sempat menegur pria tersebut agar tidak membakar lahan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih besar dan menimbulkan kabut asap.

Namun, teguran itu tidak diindahkan dan aktivitas pembakaran tetap berlanjut.

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“Malam saya pulang habis mengojek online, saya melihat lokasi pembakaran. Sempat saya tegur, Pakde jangan membakar, ini kabut asap, takutnya apinya menyebar ke mana-mana, tapi masih dilakukan,” cerita Ari.

Ari menjelaskan, api sempat membesar sebelum akhirnya padam.

Gubernur Herman Deru menepati janji memberikan hadiah Rp 10 juta kepada Ari, warga yang melaporkan dugaan aksi pembakaran lahan di kawasan Lebak Murni

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