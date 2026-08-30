Gubernur Ini Janjikan Rp 5 Juta Bagi Pelapor Pelaku Karhutla

jpnn.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menjanjikan hadiah Rp 5 juta bagi warga yang memberi informasi akurat terkait pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Hal itu dilakukan Agustiar sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku karhutla di wilayahnya.

"Kalau ada yang mendapat informasi seperti itu nanti kami bantu Rp 5 juta dan jangan khawatir, karena identitasnya akan kami rahasiakan. Tapi harus benar-benar, jangan mengarang dan jangan memfitnah," kata Agustiar Sabran dalam rilis yang diterima di Palangka Raya, Sabtu (29/8/2026).

Dia menyampaikan hal itu saat kunjungan kerja ke Kotim, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kalteng pada Jumat (28/8/2026). Saat itu turut serta Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin dan Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan.

Agustiar menyebut kunjungan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menghadapi musim kemarau yang dinilai cukup kuat tahun ini.

"Kita perlu memperkuat sinergi antara provinsi dengan kabupaten agar jangan sampai kebakaran ini meluas. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus serentak bersama, tim keroyokan," ujarnya dalam kesempatan itu.

Baca Juga: Tersangka Karhutla di Jambi Sudah 10 Orang

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, termasuk ketika membersihkan pekarangan maupun membuka lahan, karena kondisi kemarau saat ini meningkatkan potensi terjadinya karhutla.

Menurutnya, kondisi kemarau tahun ini berbeda dibandingkan kemarau pada tahun-tahun sebelumnya. Fenomena El Nino yang kuat turut meningkatkan risiko kebakaran sehingga seluruh elemen masyarakat perlu terlibat dalam pencegahan.