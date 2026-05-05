Gubernur Iqbal Beri Insentif Tambahan Bagi Guru PPPK Paruh Waktu, DPRD NTB: Kami akan Kawal

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Akhdiansyah. ANTARA/Nur Imansyah.

jpnn.com - MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal akan memberikan insentif tambahan bagi 1.759 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di wilayah itu.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Akhdiansyah memberikan apresiasi atas rencana Gubernur Iqbal tersebut.

"Ini langkah maju dan pemikiran progresif dari gubernur NTB. Kami tentu mengapresiasi, karena menyentuh langsung kesejahteraan guru," ujarnya di Mataram, Senin (4/5).

Dia menjelaskan bahwa pemberian tambahan insentif Rp 540.000 per bulan per guru, yang diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp 11,39 miliar per tahun itu sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru PPPK paruh waktu.

Dia berharap rencana tersebut tidak berhenti pada wacana.

Pihaknya di Banggar akan memastikan program ini masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

"Sebagai anggota Banggar, kami akan memastikan program ini masuk dalam RKPD, KUA-PPAS, hingga kebijakan anggaran dalam APBD Perubahan," ungkapnya.

Menurut dia, momentum Hardiknas tahun ini membawa harapan baru bagi para guru PPPK paruh waktu di NTB.

