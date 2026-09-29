Gubernur Iqbal Sambut Rencana Rumania Buka Konsulat Kehormatan di NTB

jpnn.com, MATARAM - Gubernur Lalu Muhammad Iqbal terus membuka akses internasional untuk Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kali ini dengan salah satu negara Eropa, Rumania. Tak tanggung-tanggung, Duta Besar Rumania untuk Indonesia Dan Adrian B?l?nescu menyampaikan bahwa negaranya akan membuka Konsulat Kehormatan Rumania di NTB.

Konsulat kehormatan memiliki nilai strategis bagi NTB dan Rumania. Relasi kepentingan bisnis antara kedua belah pihak bakal membuat peluang kerjasama terbuka lebar.

“Kami akan terus membuka berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat NTB,” kata Gubernur Iqbal usai bertemu B?l?nescu di ruang kerjanya, Senin, 28 September 2026.

NTB dan Rumania memiliki peluang kerjasama di sejumlah bidang. Antara lain bidang pendidikan, pertambangan, perindustrian, pertanian, manajemen air, kesehatan, serta energi baru terbarukan (EBT).

Ditambah, NTB termasuk provinsi yang menjadikan EBT sebagai salah satu fokus pengembangan.

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“Kami sangat fokus pada pengembangan EBT. Target kami menyediakan paling tidak 1,5 gigawatt (GW) dalam waktu 5 tahun ke depan. Saat ini, bauran energi kami salah satu yang tertinggi di Indonesia yaitu 25% tingkat bauran energi. Sumbernya adalah tenaga solar dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH),” kata Iqbal.

Selain kerja sama sektoral, Dubes Rumania menawarkan pembentukan sister province antara NTB dan salah satu provinsi di Rumania.