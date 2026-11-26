jpnn.com, LOMBOK - Kehidupan guru PPPK paruh waktu masih jauh dari kata sejahtera. Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), ada guru yang digaji hanya Rp 40.000 per bulan.

Dengan jumlah pendapatan sebesar itu, praktis mereka sudah bisa dikategorikan sebagai masyarakat miskin ekstrem. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal tak ingin berdiam diri dengan kondisi tersebut.

“Bagaimana mungkin kita berharap siswa mendapatkan pendidikan berkualitas jika gaji gurunya Rp 40.000 per bulan? Terus terang saya mohon maaf. Sebagai pemimpin saya mohon maaf. Saya tidak rela guru PPPK paruh waktu sampai tergolong jadi penduduk miskin ekstrem,” kata Gubernur Lalu Iqbal di Aula Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) NTB, Rabu, 25 November 2026.

Lalu Iqbal menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kesejahteraan para pahlawan tanda jasa tersebut saat saat bersilaturahmi dengan puluhan guru PPPK paruh waktu penerima insentif.

Iqbal meminta agar Pemprov NTB memberikan tambahan insentif sebesar Rp 500 ribu per bulan dari APBD hingga masa transisi pengalihan penggajian guru ke pemerintah pusat selesai.

Iqbal menyampaikan permohonan maaf kepada para guru yang selama ini masih menerima penghasilan jauh dari layak.

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Dia menegaskan tidak ingin para guru yang mengabdikan diri untuk pendidikan anak-anak di NTB justru hidup dalam kemiskinan ekstrem.

“Saya mohon maaf sebagai pemimpin. Saya tidak rela guru paruh waktu masuk penduduk miskin ekstrem. Kita tambahkan Rp 500 ribu per bulan sampai masa transisi ini selesai, sampai guru-guru penggajiannya ditarik ke pusat,” ujar Iqbal.