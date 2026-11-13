Gubernur Iqbal Teladani Perjuangan Sultan Bima Muhammad Salahuddin dalam Memajukan Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Di sela-sela agenda perjalanan dinas ke Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyempatkan berziarah ke makam Sultan Muhammad Salahuddin, di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Rabu, 11 November 2026. Sultan Bima ke-14 tersebut dinobatkan menjadi Pahlawan Nasional pada 2025 lalu.

“Bagi masyarakat NTB, khususnya Bima, Sultan Muhammad Salahuddin bukan hanya bagian dari sejarah kerajaan. Beliau adalah tokoh yang meninggalkan warisan perjuangan dan pengabdian yang penting untuk terus kita kenalkan kepada generasi muda,” kata Gubernur Lalu Iqbal saat diwawancarai di Karet Bivak.

Sultan Muhammad Salahuddin lahir di Bima pada 14 Juli 1889 dan wafat di Jakarta pada 11 Juli 1951. Dia memimpin Kesultanan Bima selama 36 tahun, sejak 1915 hingga 1951, melewati masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia.

Sultan Muhammad Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan masyarakat. Pada masa pemerintahannya, pendidikan modern mulai berkembang di Bima, termasuk melalui pendirian sekolah dan pemberian kesempatan belajar bagi generasi muda hingga ke luar daerah.

Di tengah situasi politik yang terus berubah pada masa itu, Sultan Muhammad Salahuddin juga menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, dia menyatakan dukungannya kepada Republik Indonesia.

Pengabdian tersebut akhirnya memperoleh pengakuan negara ketika Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Muhammad Salahuddin pada 10 November 2025.

Baca Juga: Lalu Muhammad Zohri Fokus Pemulihan Cedera untuk Persiapan Olimpiade Paris 2024

Menurut Iqbal, pengakuan tersebut menjadi pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya berlangsung di pusat-pusat pergerakan nasional, tetapi juga melibatkan tokoh dan masyarakat dari berbagai daerah, termasuk Bima.

“Kami ingin anak-anak NTB tumbuh dengan mengenal sejarah daerahnya sendiri. Mereka perlu tahu bahwa dari Bima juga lahir tokoh yang memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini. Sejarah seperti ini harus menjadi sumber kebanggaan sekaligus pelajaran,” katanya.