Gubernur Jabar Santai soal Bangunan Cagar Budaya Dibakar Massa, tetapi Tegaskan Hal Ini

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons bangunan cagar budaya milik MPR RI di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, yang dibakar massa aksi anarkistis saat demo, Jumat (29/8/2025) lalu.

Dedi mengatakan pemerintah akan memperbaiki bangunan cagar budaya dan lainnya yang mengalami kerusuhan pascaunjuk rasa.

Dia pun tidak mempersalahkan bangunan-bangunan yang dirusak massa secara membabi buta itu.

"Kalau kerusakan itu mudah untuk kami perbaiki, enggak ada problem, yang harus segera kami respons hari ini adalah apa yang menjadi kehendak publik itu kemudian nanti kami lahirkan melalui kebijakan-kebijakan yang lebih nyata, itu penting," kata Dedi di Gedung Sate, Minggu (31/8).

Menurut Dedi, dari tragedi kerusuhan ini pemerintah harus menunjukan kerja nyata yang bermanfaat untuk masyarakat, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Kalau kerusakan-kerusakan kami benahi, tetapi yang paling utama dari itu adalah sikap mental kami untuk melayani publik secara nyata dan harus lebih baik dibanding kemarin," ucap dia.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera merumuskan langkah perbaikan terhadap sejumlah fasilitas dan bangunan yang terdampak pascaunjuk rasa anarkistis di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Salah satunya, bangunan cagar budaya milik MPR RI di kawasan Jalan Diponegoro, yang dibakar massa aksi pada demo Jumat kemarin.