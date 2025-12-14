Gubernur Jakarta Minta Masyarakat Siapkan Diri Hadapi Bendana
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat untuk menyiapkan diri menghadapi bencana. Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi Jakarta sudah meningkatkan antisipasi bencana seperti banjir dan pohon tumbang dengan mempersiapkan sumber daya yang ada dan memitigasi dampak yang ditimbulkan.
"Alhamdulillah baik kemarin puting beliung, rob, hujan yang tinggi, banjir, pohon roboh seperti pohon roboh di dekat Masjid Sunda Kelapa segera kami tangani dengan baik," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Epicentrum Boulevard, Jakarta Selatan, Minggu (14/12).
Pramono meminta masyarakat jangan hanya fokus cuaca ekstrem, tetapi semua harus bekerja sama untuk mengantisipasi terjadinya bencana.
Karena itu, pihaknya juga selalu memberikan pengumuman jika diprediksi ada bencana di Jakarta.
Seperti penanganan rob yang lalu, 15 hari sebelumnya sudah diumumkan prediksi dan antisipasinya.
"Termasuk sebenarnya yang puting beliung kemarin, yang terjadi di Ancol, kami sudah umumkan juga," katanya.
Diharapkan masyarakat turut aktif mencari informasi cuaca maupun bencana untuk bisa mengantisipasi dan mempersiapkan diri.
Dalam beberapa pekan terakhir, wilayah pesisir utara Jakarta dilaporkan kembali mengalami banjir rob.
