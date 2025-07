Gubernur Jakarta Sampaikan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di Forum PBB New York

jpnn.com, NEW YORK CITY - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri High-Level Political Forum: Local and Regional Governments Forum di Markas Besar PBB, New York, Rabu (16/7). Dalam kesempatan itu, ia memaparkan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam kebijakan lokal.

Pramono Anung menekankan bahwa transformasi Jakarta sebagai salah satu 50 kota global teratas pada 2030 tidak lepas dari pembangunan berkelanjutan.

"Hal ini membutuhkan perubahan mendasar dalam daya tarik kota, penyediaan infrastruktur, transformasi birokrasi, dukungan politik, komunikasi publik yang transparan, dan peningkatan kualitas SDM. Upaya ini membentuk Jakarta sebagai kota global yang selaras dengan agenda 2030," ujarnya.

Ia juga menyoroti capaian Jakarta di bidang kesehatan, keamanan bagi perempuan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor.

"Pada 2024, Jakarta mencatat Indeks Ketimpangan Gender terendah secara nasional. Beberapa upaya termasuk Bus Khusus Perempuan, kampanye anti-pelecehan di TransJakarta, serta perpanjangan jam operasional taman dengan penerangan dan pengawasan lebih baik," jelasnya.

Di akhir pernyataan, Pramono Anung menekankan pentingnya kolaborasi untuk kemajuan Jakarta.

"Mari jadikan Jakarta pelopor pembangunan nasional yang tangguh, inklusif, dan terintegrasi secara global. Jakarta harus menjadi tempat bagi semua orang tanpa ada yang tertinggal," tutupnya.

Forum ini menjadi ajang bagi pemimpin daerah dunia untuk berbagi praktik terbaik dalam mencapai SDGs. Kehadiran Gubernur Jakarta memperkuat posisi Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat global. (tan/jpnn)