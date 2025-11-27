menu
Gubernur Jambi Diminta Bersih-Bersih Pejabat Bermental Koruptor

Gubernur Jambi Diminta Bersih-Bersih Pejabat Bermental Koruptor
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi Saiful Roswandi dorong Gubernur Jambi bersihkan pejaba bermental koruptor, Rabu (26/11/2025). ANTARA/HO-Ombudsman Jambi.

jpnn.com - Kepala Ombudsman Provinsi Jambi Saiful Roswandi mendukung penuh sikap gubernur daerah itu untuk melakukan bersih-bersih terhadap pejabat yang bermental koruptor.

Hal itu disampaikan berdasarkan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penilaian Pemerintah Provinsi Jambi yang masuk rawan korupsi.

"Saya pikir sudah saatnya Gubernur Jambi mengecek kinerja bawahannya. Rilis KPK itu sesuai temuannya melalui Supervisi Penilaian Integritas (SPI)," kata dia di Jambi, Rabu (26/11/2025).

Menurut Saiful, temuan supervisi tersebut harus dijadikan poin awal (starter point) untuk melakukan bersih-bersih pejabat yang bermental korup.

Temuan tersebut juga sebagai momentum bagi gubernur Jambi untuk berbenah.

"Jangan sampai nantinya, Gubernur Jambi baru sadar setelah banyaknya pejabat yang diperiksa aparat penegak hukum," ucapnya.

Dia menilai perbuatan merugikan keuangan negara biasanya diawali pelanggaran administrasi.

Dalam aspek itu, para pejabat diminta menjauhi kesalahan dalam memberikan pelayanan.

